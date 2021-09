Trudeau e il nuovo governo di minoranza Elezioni in Canada, vince il partito liberale senza maggioranza dei seggi. Terzo mandato per Trudeau Il partito liberale del primo ministro canadese Justin Trudeau vince nelle elezioni parlamentari, ma non ottiene la maggioranza dei seggi

Il prossimo governo del Canada sarà formato dal partito liberale di Justin Trudeau, che ottiene così un terzo mandato da primo ministro, pur non ottenendo la maggioranza dei seggi.Dopo una campagna elettorale accesa, con l'opposizione che è stata implacabile nell'accusare Trudeau di aver chiamato un inutile voto anticipato (due anni prima della scadenza) per sua "ambizione personale", i liberali si confermano di nuovo primo partito pur non ottenendo i voti necessari per governare da soli.A spoglio ultimato i liberali hanno conquistato 156 distretti, i conservatori in 123, il Bloc Quebecois del Quebec in 29, il partito di sinistra New Democratic Party in 28 e i Verdi in due. Ciò significa che il. Per approvare le leggi, i liberali dovranno necessariamente contare sull'aiuto di altri partiti.Il Canada è ora tra i paesi con più vaccinati al mondo e il governo Trudeau ha speso centinaia di miliardi di dollari per sostenere l'economia.