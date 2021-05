Elezioni regionali di Madrid Elezioni in Spagna, ​Iglesias si ritira dalla politica. Vox voterà sì ad Ayuso Il voto regionale di Madrid si è concluso con un trionfo del Pp e un tracollo storico del Psoe

Pablo Iglesias

Pablo Iglesias, candidato del partito di sinistra spagnolo Unidas Podemos alle elezioni regionali di Madrid ed ex vicepremier, ha annunciato l'abbandono della politica attiva dopo l'esito delle elezioni in Spagna. "Hasta siempre", ha detto e ha aggiunto: "Sono molto orgoglioso di essere stato vicepresidente del Governo, ma quando non sei più utile devi sapere che è il momento di ritirarsi".Il partito di estrema destra spagnolo Vox ha annunciato che voterà sì alla conferma di Isabel Diaz Ayuso alla presidenza della Comunità di Madrid, senza astenersi alla prima chiamata e spingere così alla convocazione di una seconda votazione. Lo ha dichiarato in conferenza stampa Rocio Monasterio, che era stata la candidata di Vox alla presidenza della regione.Il Partito Popolare (Pp) ha ottenuto 65 seggi all'Assemblea regionale, quattro in meno di quelli necessari per la maggioranza assoluta, e ha quindi bisogno di almeno l'appoggio esterno di Vox, che ne ha guadagnati 13.Il capo di Vox, Santiago Abascal, durante la conferenza stampa non si è pronunciato su un eventuale ingresso nel governo regionale, sottolineando che spetta ad Ayuso "decidere se vuole contare su Vox" e che il suo partito "è aperto" a questo negoziato, che verrà condotto direttamente da Monasterio. Vox è già al governo con il Pp in due regioni: Murcia e Andalusia.Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, ha convocato alle 17 di domani l'esecutivo federale del partito socialista (Psoe) allo scopo di analizzare il tracollo subito alle elezioni regionali di Madrid.Il Psoe non è solo sceso al suo minimo storico, perdendo 13 seggi, ma è anche stato superato per 4.500 voti da Mas Madrid, un nuovo partito di sinistra ecologista.La ministra delle Finanze e portavoce del governo, Maria Jesus Montero, ha negato la rilevanza nazionale del voto: "Sono risultati di Madrid che restano a Madrid", ha dichiarato. Montero ha ammesso la performance "negativa" del suo partito ma la ha attribuito al "contesto del tutto atipico" causato dal Covid-19.Il candidato del Psoe alla presidenza della regione, Angel Gabilondo, sconfitto da Ayuso per la seconda volta, resiste da parte sua alle pressioni perché lasci il suo scranno nell'assemblea regionale. Lo riferiscono alla Efe fonti del Psoe, che negano l'ipotesi di dimissioni che era circolata subito dopo i risultati elettorali. Gabilondo potrebbe però dover cedere il ruolo di capogruppo del Psoe nel Parlamento locale, che ricopre dal 2015.Il presidente del Partito Popolare spagnolo (Pp), Pablo Casado, ha chiesto al primo ministro, il socialista Pedro Sanchez, di riferire in Parlamento del voto regionale di Madrid, concluso con un trionfo del Pp e un tracollo storico del Psoe.Casado ha esortato Sanchez ad aprire il dibattito sullo Stato della Nazione perché "renda conto alla sovranità nazionale" che "non può più aspettare".Casado evoca così, se non il voto anticipato, almeno le dimissioni di Sanchez.Il leader del Pp, dopo il bagno di folla di martedì sera a fianco di Isabel Diaz Ayuso, confermata alla presidenza della regione, ha convocato oggi la direzione del Pp, che ha raddoppiato i voti rispetto alle elezioni regionali del 2019.Al termine del direttivo, Casado ha tenuto una conferenza stampa nella quale ha sottolineato che il Pp a Madrid ha ottenuto una "evidente unificazione" del centrodestra e rappresenta "l'unica alternativa reale, pronta e immediata" a Sanchez."Abbiamo recuperato tutti i voti di Ciudadanos e abbiamo aperto una falla nel Psoe", ha affermato Casado, sottolineando come il suo partito "sia tornata l'opzione alla quale la maggioranza degli spagnoli si rivolge nei momenti di difficoltà".Il presidente del Pp ha poi sottolineato come la tattica delle mozioni di censura si sia ritorta contro Sanchez come un "boomerang". Il riferimento è alla mozione di censura con cui i socialisti e i centristi di Ciudadanos, ex alleati del Pp, avevano rovesciato e rimpiazzato il sindaco di Murcia, José Ballesta, popolare, dopo aver tentato invano lo stesso colpaccio contro il presidente della Comunidad Murciana, Fernando Lopez Miras, anch'egli del Pp.Nel timore di essere vittima di un analogo ribaltone, Ayuso aveva così giocato d'anticipo e convocato le urne anticipate lo scorso 10 aprile, subito dopo la rottura con Ciudadanos."Ieri è sfumata quella presunta e falsa infallibilità di Sanchez, che era un 'fake' come tutto quello che fa", ha aggiunto Casado, "ieri è stato un momento di svolta, questo cambiamento è il chilometro zero dell'alternanza politica in Spagna".