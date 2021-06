MONDO

2021/06/20 19:44

Primo turno Elezioni regionali in Francia, crolla l'affluenza E' l'ultima "prova generale" per la maggioranza di Emmanuel Macron in vista delle presidenziali in programma fra un anno

Crolla l'affluenza alle elezioni regionali in Francia. Quando manca meno di mezz'ora alla chiusura delle urne, l'affluenza è stimata al 33,9% da una rilevazione di Ipsos. Si tratta di un autentico crollo rispetto al già deludente 43,01% delle elezioni amministrative del 2015.



Si tratta del primo turno delle elezioni regionali, ultima "prova generale" per la maggioranza di Emmanuel Macron in vista delle presidenziali in programma fra un anno.



L'estrema destra di Marine Le Pen, il Rassemblement National, è favorito dai sondaggi per strappare ai Républicains della destra moderata e alla sinistra 6 regioni su 13. Incerta e di difficile interpretazione sarà la performance de La République en Marche di Macron, che nelle precedenti regionali, nel 2015, non esisteva, e in gran parte del territorio è presente con alleanze o desistenze.

