Palazzo Chigi Elsa Fornero sarà consulente di Mario Draghi: "Ci chiamano per le scelte impopolari" Istituita una task force economica di cui, tra gli altri, faranno parte Mauro Magatti, Silvia Scozzese, Anna Maria Tarantola e Giuseppe De Rita

E' amareggiata Elsa Fornero, economista ed ex ministra nel governo Monti, per le critiche piovutele addosso dopo la sua nomina nella commissione governativa per la programmazione economica. "Dicono che sono entrata nel governo. Una sciocchezza". E quanto al fatto che la notizia sia stata commentata dice: "Io sinceramente speravo che si fossero già sfogati con i due economisti liberisti, quelli crocefissi sui social".Quanto al fatto che sia stata chiamata per questo compito spiega: "Ci sono dei momenti in cui la politica ci chiama- Forse perché sente che è venuto il momento di compiere scelte impopolari".Elsa Fornero, Mauro Magatti, Silvia Scozzese, Anna Maria Tarantola,Giuseppe De Rita ed altri economisti, sociologi e giuristi diventano consulenti a Palazzo Chigi per le Politiche economiche. Lo si legge sul sito del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE)."Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, BrunoTabacci - si legge sul sito - in forza della delega ricevuta dal presidente Mario Draghi in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, ha provveduto con due distinti decreti già registrati a istituire un Consiglio d'indirizzo che avrà il compito, a titolo gratuito, di orientare, potenziare e rendere efficiente l'attività programmatica in materia di coordinamento della politica economica presso il DIPE. Tale organismo sarà presieduto dallo stesso sottosegretario Tabacci con il coordinamento del capo del DIPE, professor Marco Leonardi"."Sono stati dunque nominati e ne fanno parte: Antonio Calabrò,Patrizia De Luise, Giuseppe De Rita, Elsa Fornero, GiuseppeGuzzetti, Alessandra Lanza, Mauro Magatti, Alessandro Palanza,Alessandro Pajno, Monica Parrella, Paola Profeta, SilviaScozzese, Alessandra Servidori, Anna Maria Tarantola, MauroZampini".