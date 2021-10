Coronavirus

2021/10/25 19:34

"Nelle persone di età pari o superiore a 18 anni" Ema, sì a mezza dose Moderna a 6 mesi dalla seconda L'agenzia del farmaco europea dà il via libera a terza dose per il vaccino Moderna per over 18: ne basta la metà

Covid-19, Palù (Aifa): "Subito la terza dose agli over 60, sono ancora quelli che rischiano"

Covid-19, Palù (Aifa): "Subito la terza dose agli over 60, sono ancora quelli che rischiano" Figliuolo a Regioni: procedere con immediatezza su terza dose Condividi Il comitato per i medicinali per uso umano dell'Ema, ha concluso lo studio sul vaccino Spikevax (Moderna) contro il Covid: basterebbe mezza dose per poter fare la terza somministrazione. Secondo l'agenzia europea, la dose somministrata da 6 a 8 mesi dopo la seconda, "ha portato a un aumento dei livelli di anticorpi negli adulti, che stavano diminuendo". L'andamento degli effetti collaterali dopo il richiamo, sarebbe simile a quello che si verifica dopo la seconda dose, con un rischio molto basso - "raro" - di condizioni cardiache infiammatorie o altri effetti collaterali.



Ad inizio Ottobre il via libera per Pfizer

Ai primi del mese lo stesso comitato aveva concluso che una dose di richiamo di Comirnaty (BioNTech Pfizer) può essere presa in considerazione almeno 6 mesi dopo la seconda dose, sempre per over 18 anni. Inoltre dall'Ema la raccomandazione della dose extra - il cosiddetto "booster" - di Pfizer o Moderna a persone con sistema immunitario gravemente indebolito, almeno 28 giorni dopo la seconda somministrazione. Il comitato per i medicinali per uso umano dell'Ema, ha concluso lo studio sul vaccino Spikevax (Moderna) contro il Covid: basterebbe mezza dose per poter fare la terza somministrazione. Secondo l'agenzia europea, la dose somministrata da 6 a 8 mesi dopo la seconda, "ha portato a un aumento dei livelli di anticorpi negli adulti, che stavano diminuendo". L'andamento degli effetti collaterali dopo il richiamo, sarebbe simile a quello che si verifica dopo la seconda dose, con un rischio molto basso - "raro" - di condizioni cardiache infiammatorie o altri effetti collaterali.Ai primi del mese lo stesso comitato aveva concluso che una dose di richiamo di Comirnaty (BioNTech Pfizer) può essere presa in considerazione almeno 6 mesi dopo la seconda dose, sempre per over 18 anni. Inoltre dall'Ema la raccomandazione della dose extra - il cosiddetto "booster" - di Pfizer o Moderna a persone con sistema immunitario gravemente indebolito, almeno 28 giorni dopo la seconda somministrazione.

Condividi