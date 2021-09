Coronavirus

2021/09/02 10:47

Vaccini, Ema-Ecdc: somministrazione terza dose non urgente, solo per vulnerabili Moderna pronta a chiedere ok per terza dose

Condividi "Sulla base delle prove attuali,non è urgente la somministrazione di dosi di richiamo dei vaccini Covid-19 alle persone già completamente vaccinate nella popolazione generale". Lo scrivono l'Agenzia europea del farmaco (Ema) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) in una nota congiunta a seguito di un rapporto tecnico pubblicato ieri dall'Ecdc nel quale si rileva invece la necessità di una dose di richiamo per "le persone con un sistema immunitario gravemente indebolito".



