Le richieste del mondo del biotech al Governo Emergenza sanitaria: ripartire dalle biotecnologie con tre aree di intervento e 23 proposte Ecco il Piano per il biotech nazionale presentato in diretta streaming dalle 14.30. L'obiettivo: delineare proposte di policy e piani d'azione concreti e condivisi per il futuro del settore e del nostro Paese

Nei drammatici mesi dell’emergenza sanitaria, le biotecnologie hanno dimostrato in modo chiaro il loro straordinario valore, fornendo importanti riscontri per affrontare efficacemente la pandemia. Sequenziamento del genoma virale, test diagnostici, antivirali, vaccini: mai come in questo ultimo periodo le biotecnologie sono al centro dell’attenzione pubblica e meritevoli dell’interesse delle Istituzioni. Affrontare un momento di crisi profonda, trasformandolo in occasione di presa di coscienza e consapevolezza, in approcci positivi e propositivi, in idee e progetti. Questo, in sintesi, il valore delDurante l’evento, in, viene presentato alle Istituzioni il, contenente le proposte di intervento sulla base di tre direttrici: Ecosistema, Scienze della Vita e Bioeconomia, con l’obiettivo di immaginare per ognuno di questi ambiti una serie di interventi e misure che permettano al comparto di incrementare la propria competitività su scala globale e di esprimere al meglio le sue straordinarie potenzialità nella lotta alla pandemia e per una ripartenza sostenibile del pianeta.Insieme a Riccardo Palmisano - Presidente Assobiotec Federchimica - prendono parte all’evento “Biotech, il futuro migliore”: Elena Bonetti - Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Gaetano Manfredi - Ministro dell’Università e della Ricerca, Marco Simoni - Presidente Fondazione Human Technopole, Alberto Mantovani - Direttore Scientifico Humanitas, Innocenzo Cipolletta - Presidente AIFI, Rita Cataldo - AD Takeda, Carlo Rosa - CEO DiaSorin, Silvio Brusaferro - Presidente Istituto Superiore di Sanità, Nicola Magrini - Direttore Generale AIFA Agenzia Italiana del Farmaco, Catia Bastioli - AD Novamont, Mauro Provezza - Direttore Area industriale Bayer CropScience, Enrico Giovannini - economista, fondatore e portavoce ASviS Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Ettore Prandini - Presidente Nazionale Coldiretti, Fabio Fava - Gruppo di coordinamento nazionale per la bioeconomia presso il CNBBSV della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Professore dell’Università di Bologna, Fabio Bianco - Chief Executive Officer BrainDTech, Pierluigi Paracchi - CEO Genenta Science, Elena Sgaravatti - Consiglio di Presidenza Assobiotec Federchimica, Roberta Villa, giornalista scientifica - Gianluca Pistore, autore di “Coronavirus: la Terza Guerra Mondiale”, Anna Lisa Mandorino - Vice Segretario Generale di Cittadinanzattiva.Secondo le stime dell’OCSE, le biotecnologie nel 2030 avranno un peso enorme nell’economia mondiale: saranno biotech l’80% dei prodotti farmaceutici, il 50% dei prodotti agricoli e il 35% dei prodotti chimici e industriali, incidendo nel complesso per il 2,7% del PIL globale.