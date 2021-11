L'annuncio La mossa di Biden: "Gli Usa rilasceranno 50 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche" E' la prima volta che Washington coordina una azione del genere insieme a paesi che sono i maggiori consumatori di petrolio del mondo

La Casa Bianca interviene per raffreddare l'autunno caldo dell'energia che minaccia la ripresa degli Stati Uniti e rischia di seppellire le speranze della presidenza Biden.Gli Stati Uniti hanno annunciato che rilasceranno 50 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche in coordinamento con Cina, India, Corea del Sud, Giappone e Gran Bretagna, per raffreddare i prezzi dell'energia. Dopo i tanti appelli all'Opec+ di incrementare l'offerta, Joe Biden ha deciso di fare da solo.​Biden è stato costretto a intervenire per motivi economici ma anche politici soprattutto dopo che i suoi ripetuti appelli all'Opec+ per aumentare l'offerta sono caduti nel vuoto. E' la prima volta che Washington coordina una azione del genere insieme a paesi che sono i maggiori consumatori di petrolio del mondo: "Gli elevati prezzi della benzina sono un problema, non solo negli Stati Uniti ma in tutto il mondo", ha detto il presidente americano, ricordando come anche in passato gli States hanno sperimentato rialzi dei prezzi alla pompa. "Questo non significa che dobbiamo stare a guardare: per questo ho ordinato il rilascio delle riserve petrolifere strategiche, il maggiore di sempre. Aiuterà", ha aggiunto Biden.Lo sforzo di Washington di collaborare con le principali economie asiatiche per abbassare i prezzi dell'energia è un avviso all'Opec+ affinché intervenga sui prezzi del greggio aumentati da inizio anno di quasi il 60%. Un aumento che secondo il presidente statunitense non è legato ai problemi climatici: "", così Biden, che ha sottolineato come i prezzi alla pompa non stiano calando nonostante quelli all'ingrosso stiano scendendo: "E' inaccettabile che le aziende incassino i guadagni", ha concluso il presidente.L'Opec+ si riunirà il prossimo 2 dicembre per discutere la politica produttiva e molti si chiedono quale sarà la risposta a questa operazione. Finora le decisioni prese da Russia, Arabia Saudita e soci sono state assolutamente prudenti dopo il crollo delle quotazioni del 2020 a seguito della pandemia. Finora i paesi dell'organizzazione hanno incrementato l'offerta di 400.000 barili al giorno (bpd) ogni mese - un ritmo che Washington considera troppo lento - e c'è preoccupazione in una recrudescenza dei casi di coronavirus che potrebbe nuovamente ridurre la domanda.Il ricorso alle riserve di petrolio strategiche "è solo una misura tampone e molto spesso ha l'effetto contrario ovvero il rialzo dei prezzi", ha detto all'AGI Davide Tabarelli, esperto di energia, pochi giorni fa interpellato sull'argomento. "Annunciando il ricorso alle riserve infatti viene data conferma della gravità della situazione", ha osservato.La minaccia dell'inflazione infatti non è solo un problema per la ripresa economica degli Stati Uniti e del resto del mondo ma rappresenta un ostacolo per il presidente in vista delle elezioni di Midterm di novembre 2022. Gli automobilisti americani, spiegano gli analisti, "quando vanno a fare benzina e pagano un prezzo superiore ai 3 dollari per gallone se ne ricordano nelle urne".Al momento la media è 3,4 dollari che significa sconfitta assicurata per i Dem. Allo stesso tempo l'intervento dei sei paesi non sta dando i risultati attesi perché le quotazioni del greggio sono in aumento con il Brent che guadagna il 2,3% a 81,5 dollari al barile dopo che in mattinata era sceso sotto i 79 dollari al barile. Alcuni analisti spiegano il rialzo con il fatto che il rilascio è stato inferiore alle attese.