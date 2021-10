Slovenia Von der Leyen: "Prezzi del gas alle stelle, esame Ue su intera struttura energia" I prezzi del gas in Europa toccano nuovi massimi. Le quotazioni all'ingrosso negli hub olandesi e britannici hanno esteso i record

L'impennata dei prezzi dell'energia "è un problema serio, i prezzi del gas sono alle stelle" e Bruxelles intende presentare "la prossima settimana una comunicazione" nella quale "esamineremo l'intera struttura dei prezzi dell'energia". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, al suo arrivo al castello di Brdo, in Slovenia, per la seconda giornata di lavori del summit tra i leader Ue e gli omologhi dei Balcani occidentali."Per noi è molto chiaro che nel lungo periodo sarà importante investire nelle rinnovabili che ci danno prezzi stabili e più indipendenza", ha aggiunto von der Leyen, spiegando che la proposta Ue sarà discussa "a tempo debito" al vertice dei leader dei Ventisette il 21 e 22 ottobre a Bruxelles."Il 90% del gas viene importato nell'Unione europea", ha ricordato la presidente, "mentre nelle rinnovabili siamo i leader della produzione".I prezzi del gas in Europa toccano nuovi massimi. Le quotazioni all'ingrosso negli hub olandesi e britannici hanno esteso i record, a causa del rally dei mercati energetici, delle previsioni di vento più moderato e temperature più fredde che contribuiscono ad far salire la domanda con l'offerta che resta scarsa.Sulla borsa olandese del gas (Ttf) i contratti futures vengono scambiati a 145 euro per megawattora dopo aver segnato un balzo a 162,25 euro (+40%). Sulla Borsa inglese l'unità termica britannica di gas naturale (Mmbtu),corrispondente a oltre 28,26 metri cubi, ha segnato un balzo del 39% a 407,82 penny, pari a 4,79 euro. Nella borsa Usa i contratti futures su novembre hanno toccato alle 9 di questa mattina un massimo di 6,43 dollari (5,57 euro) per Mmbtu, per poi scendere a 6,38 dollari, (5,53 euro), riducendo all'1,08% il rialzo sulla chiusura precedente di 6,31 dollari (5,51 euro) a Mmbtu.Alla base del balzo delle quotazioni i timori che le scorte di gas possano non essere sufficienti per affrontare la stagione invernale.Una circostanza che ieri ha fatto invocare alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen la creazione di una "riserva strategica europea".Il problema,riferisce un esperto del settore, riguarda più il Nord Europa che l'Italia, che può contare invece su "riserve robuste" di gas naturale, rimanendo quindi al riparo rispetto alla volatilità dei prezzi, che per la prossima primavera si prevedono in forte ribasso con valori in discesa a 130,85 euro per Mwh in maggio e 54 euro in aprile.