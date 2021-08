Calcio L'Équipe: Real aumenta l'offerta per Mbappé a 180 milioni

Kylian Mbappé (AP Photo/Francois Mori)

Il Real Madrid ha aumentato ieri la sua offerta per l'attaccante del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé a 180 milioni di euro, secondo L'Equipe.Il Real è disposto a pagare 170 milioni più un pacchetto bonus di 10 milioni di euro, afferma il quotidiano sportivo spagnolo. Cifra che corrisponderebbe a quanto il Psg aveva pagato nel 2017 al Monaco per acquistare il francese vincitor edella Coppa del mondo.All'inizio di questa settimana, la prima offerta del club madrileno per il 22enne era stata respinta come "non sufficiente" dal direttore sportivo della squadra parigina Leonardo.