Contrada Carusi (Paola) Esalazioni tossiche da vasca con mosto d'uva, morte 4 persone nel Cosentino

Foto di archivio

Quattro persone sono morte in Calabria a causa delle esalazioni emanate da una vasca dove era contenuto mosto d'uva.

Secondo quanto appreso, si tratta di due fratelli , un cognato e un nipote di uno dei due, di età compresa tra i 40 e i 70 anni. I quattro, assieme a una quinta persona, una donna, che è rimasta intossicata in modo grave, erano impegnati nella fase conclusiva della produzione del vino per uso familiare. In particolare, secondo quanto si è appreso, i quattro stavano travasando il mosto da una vasca posta sotto il livello stradale in alcune botti. La morte dei quattro sarebbe sopravvenuta a causa della mancanza di ossigeno all'interno del locale.

L'incidente è avvenuto nel comune di Paola (Cosenza) in contrada Carusi. Sul posto presenti i Vigili del fuoco in attesa anche di una squadra Nbcr per capire il tipo di sostante tossiche sprigionate dalla vasca.