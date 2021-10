Vigili del fuoco al lavoro Esplode palazzina nel Cuneese, ferita una persona, probabile fuga di gas

Condividi

Esplosione questa mattina in una abitazione a due piani di Rossana, comune di ottocento abitanti della provincia di Cuneo. Un uomo, che viveva da solo, è stat oestratto dalle macerie e trasferito in elicottero all'ospedale Cto di Torino. Al lavoro tre squadre di vigili del fuoco per escludere la presenza di altre persone: il crollo, causato probabilmente da una fuga di gas, ha provocato ingenti danni alla struttura.