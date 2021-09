Esplosione e crollo casa a Pontremoli, si scava tra macerie

I vigili del fuoco del comando di Massa Carrara stanno intervenendo a Filattiera, nel comune di Pontremoli (Massa Carrara), per il crollo di un fabbricato di due piani a seguito di una esplosione. Sul posto sta arrivando anche personale Usar da Pisa e del nucleo cinofili da Livorno: controlli in corso per verificare l'eventuale presenza di persone tra le macerie.Sul posto anche un'automedica di Pontremoli e un'ambulanza della Misericordia di Pontremoli inviate dal 118.Da quanto appreso dai soccorritori l'abitazione, una casa colonica in una zona di campagna, risulterebbe essere abitata da un anziano che al momento non si trova. Ma, si fa presente, non si hanno certezze se possa essere altrove così come non viene al momento escluso che nella casa crollata ci potessero essere eventualmente altre persone.