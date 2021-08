Tiarno di Sopra Esplosione in azienda metallurgica in Trentino: due feriti Coinvolti un uomo di 49 anni e un altro di 76, trasferiti nei reparti grandi ustionati a Genova e Verona

Condividi

Due persone sono rimaste ferite in un'esplosione che si è verificata poco dopo le 9 del mattino alla Metallurgica Ledrense di Tiarno di Sopra, in Trentino.Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso.I due feriti, un uomo di 49 anni e un altro di 76, sono stati trasferiti nei reparti grandi ustionati a Genova e Verona.Secondo quanto si apprende dall'Ansa - ma va precisato che sono in corso accertamenti sull'esatta dinamica dell'incidente - lo scoppio sarebbe stato provocato da un accumulo di gas fuoriuscito da una cisterna, che non sarebbe però esplosa, su cui i due feriti stavano facendo manutenzione. Il gas si sarebbe quindi concentrato in un'area ristretta per poi innescarsi con una fiammata che ha investito i due operai.