ITALIA

2021/10/15 08:33

9 intossicati per il fumo Esplosione in un albergo 5 stelle in Alto Adige. Grave il custode con ustioni in tutto il corpo L’incendio si sarebbe sprigionato in una delle suite all’ultimo piano dell'albergo

Un incendio a seguito di una esplosione si è sviluppato nel tardo pomeriggio in un hotel di lusso in Alto Adige: si tratta dell'hotel Mirabell ad Avelengo, l'hotel Mirabell.



Nove persone sono rimaste ferite, una persona (il custode) è in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione l’esplosione sarebbe avvenuta mentre il custode, un ucraino di 49 anni, stava ricaricando una stufa a bioetanolo, combustibile liquido, nella suite. In pochi secondi le fiamme hanno avvolto la stanza.



Il custode è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Bolzano per poi essere trasferito al reparto grandi ustioni di Padova.



Altre 8 persone sono rimaste ferite per intossicazione da fumo. Sono italiani, svizzeri, austriaci e albanesi. Sono ricoverati in ospedale a Merano. Per domare le fiamme sono intervenuti circa cento Vigili del Fuoco volontari della zona, la Croce bianca, le forze dell'ordine e gli elicotteri Aiut Alpin Dolomites e Pelikan.

