Estate italiana: Venezia la più cara per i lettini, Porto Rotondo per le ville La città lagunare in testa alla classifica delle spiagge più care d'Italia, ma alla Costa Smeralda va il primato delle case in affitto più costose: per una villa fino a 4.325 euro al giorno a cavallo di ferragosto

Venezia con 453 euro al giorno una postazione in prima fila in testa alla classifica delle spiagge più care d'Italia, ma alla Costa Smeralda, in Sardegna, va il primato delle case in affitto più costose: per una villa fino a 4.325 euro al giorno a cavallo di ferragosto. E' quanto emerge dall'indagine del Codacons, che ha analizzatole tariffe per l'affitto di tende, cabine, lettini e ombrelloni praticate al pubblico negli stabilimenti più esclusivi del paese delle case vacanza.

La spiaggia dell'Hotel Excelsior del Lido di Venezia si piazza al vertice della classifica 2020: "qui una capanna composta da lettino con materasso e cuscino, due sedie a sdraio con cuscini,un tavolo,da spiaggia costa in prima fila 453 euro al giorno -spiega l'associazione - La tariffa stagionale presso il lido raggiunge quota 9.050 euro, e scende a 8.160 euro presso l'adiacente spiaggia Des Bains.

Al secondo posto si piazza Forte dei Marmi, dove alla spiaggia dell'Augustus Hotel una tenda dotata di lettino queen size, 2 lettini e sdraio costa 450 euro al giorno. E sempre in Toscana si trova il terzo lido più caro d'Italia: il Twiga di Marina di Pietrasanta, dove per una tenda araba dotata di tre lettini, 2 sdraio, 2 lettoni con materassino, una regista, un divano a 3 posti ed un tavolo con vano interno, si spendono 400 euro al giorno".

"In Sardegna, il servizio basic dell'Hotel Romazzino di Porto Cervo (lettino e ombrellone) costa 200 al giorno a persona -afferma il Codacons - ma la situazione si capovolge se si prendono in considerazione i costi per l'affitto di ville nelle località più prestigiose d'Italia: qui il primato spetta all'Isola". A Porto Rotondo una villa di 300 mq con accesso diretto al mare, 5 camere da letto e 6 bagni, piscina e Jacuzzi,arriva a costare la bellezza di 4.325 euro al giorno nel periodo a cavallo di Ferragosto. Al secondo posto Capri, dove per l'affitto di una villa storica di 200 mq e 3 camere da letto si spendono 4.025 euro; per una analoga struttura in Puglia, a Copertino (Le) il costo è di 3.392 euro al giorno".