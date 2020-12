Le due italiane ai sedicesimi come prime dei gironi Calcio, Europa League: Napoli-Real Sociedad 1-1, Roma battuta 3-1 dal Cska Sofia La squadra di Gattuso passa come prima nel girone, proprio insieme agli spagnoli. Roma sconfitta, ma i giallorossi erano comunque già qualificati alla fase successiva

Il Napoli pareggia 1-1 con la Real Sociedad e avanza ai sedicesimi di Europa League, primo nel girone.Al debutto allo stadio 'Diego Armando Maradona', gli azzurri affrontano gli spagnoli per andare avanti con due risultati su tre a disposizione. Gattuso si affida ai titolari. Dal 1’ c’è Mertens appoggiato da Lozano, Zielinski e Insigne. Torna Ruiz in mezzo con Bakayoko. Maksimovic per Manolas, mentre Ospina è confermato tra i pali. Prima del match, un minuto di raccoglimento nel ricordo di Paolo Rossi.Al 4’ ci provano subito gli spagnoli con Guevara, destro che termina alto. Al 13’ Willian José spara un sinistro violento e Ospina si oppone coi pugni. Al 22' tentativo di prima intenzione di Insigne sull'invito di Ruiz ma il pallone è alto. Il Napoli non sembra entrare bene in partita e al 19' Portu si divora l'1-0: Willian José passa al compagno che, con la porta spalancata, la butta fuori. Gli azzurri sbloccano la gara al 35’. Dopo un primo tentativo, dagli sviluppi di un corner Zielinski controlla dal limite e spara un destro incrociato vincente. Napoli avanti 1-0. Si va al riposo con il vantaggio partenopeo, ma a livello di palleggio e di gioco più brillanti i baschi.A inizio ripresa Real Sociedad ancora in pressione. Al 53’ bellissima azione manovrata dei baschi e sinistro di Merino a lato di un soffio. Tre minuti dopo 56' Willian José non arriva sull'invito di Barrenetxea, altro rischio per il Napoli. Al 64’ fiammata azzurra , Mertens serve magistralmente Lozano che non arriva a colpire di poco. Al 70' tre sostituzioni di Gattuso: dentro Demme, Politano e Petagna. Escono Bakayoko, Lozano e Mertens. Partita del Napoli sempre più difensiva ma al 91’ un rimpallo su Ghoulam favorisce Willian José che trafigge Ospina per il pareggio del tutto meritato. Il risultato comunque basta e avanza al Napoli che è primo grazie al successo del Rijeka sull’Az Alkmaar.Nell’altra partita del pomeriggio la Roma incassa una sconfitta indolore per 3-1 dal Cska Sofia.La Roma già certa sia della qualificazione ai sedicesimi che del primo posto. Sorte già segnata anche per il Cska, ultimo. Occasione per Fonseca di mischiare le carte: Mayoral titolare in attacco, Dzeko a riposo e neanche in panchina. C'è Pedro, espulso nell'ultima di campionato e squalificato nella prossima di A. Ampio turnover e spazio a chi ha giocato meno. Due esordi assoluti, quello del classe 2002 Mory Bamba largo sulla sinistra e e quello tra i pali di Pietro Boer.Subito gol dei padroni di casa. Al 5’ botta di Tiago Rodrigues dal limite, Boer vede solo all'ultimo il pallone e non riesce a parare. Al 22’ replica giallorossa con Milanese servito da Mayoral. Al 34’errore di Diawara che perde un pallone sui 30 metri, immediata la verticalizzazione per Sowe che batte Boer.A inizio ripresa Smalling per Kumbulla. L'inglese torna in campo dopo cinque match saltati. Roma palesemente distratta e al 55’ retropassaggio di Fazio a Boer sbagliato, Sowe ne approfitta e segna il 3-1 tutto solo in area. Qualche tentativo di reazione giallorosso: al 61' Mayoral in area, solo contro tre, costringe alla chiusura il portiere del Cska Busatto. Nel recupero tentativo a rete del solito Borja Mayoral, ma il risultato non cambia.