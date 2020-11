Rimonta dei partenopei in Croazia Europa League, Napoli vittorioso a Rijeka (1-2) Padroni di casa subito in vantaggio con Muric, a fine primo tempo pareggia Demme. Nella ripresa il sorpasso su autogol di Braut

Il Napoli vince in rimonta (1-2) in Croazia sul Rijeka. Diventa una lotta serrata a tre il girone F di Europa League: partenopei a quota 6 con Real Sociedad e Az Alkmaar (nell’altro match successo dei baschi sugli olandesi 1-0), croati ancora a zero.Gattuso schiera un tridente con Politano-Petagna-Mertens. L’avvio non è felice per i partenopei: al 4’ Meret salva su Menalo, ma già al 13’ capitola su un sinistro a giro di prima intenzione di Muric. Dopo altre due parate di Meret su Muric e Kulenovic, il Napoli preme verso la fine del tempo: Mertens non trova la porta al 37’, al 43’ arriva il pareggio con Demme, ottimamente servito dall’attaccante belga. Nella ripresa i partenopei rischiano in avvio (49’, palo di Menalo), poi dominano. Al 57’ Mertens colpisce la traversa su punizione, al 60’ Gattuso mette dentro Insigne, reduce dall’ennesimo infortunio, al 62’ il sorpasso su autorete di Braut, propiziato da un cross infido di Mario Rui. In svantaggio il Rijeka mostra tutti i suoi limiti, il Napoli controlla abbastanza agevolmente fino al triplice fischio andando anche vicino al tris (Demme sfiora la doppietta all’85’, Nevistic salva su Zielinski all’86’, Lozano manca l’impatto per un soffio al 90’).