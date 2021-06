Mercati Europa chiude in netto rialzo petrolio risale sopra i 75 $ al barile

Condividi

di Chiara Rancati Giornata nettamente positiva per i mercati europei. Milano è la migliore in chiusura, con un +1,38%; in crescita di oltre un punto anche Parigi, mentre si fermano appena al di sotto Francoforte e Londra. A spingere verso l'alto sono state le parole di sostanziale ottimismo del Bollettino economico della Banca centrale europea, ma anche i dati in miglioramento sulla fiducia delle imprese in Germania.Proseguono intanto in rialzo i listini americani: l'indice Dow Jones sale dello 0,68%, il Nasdaq dello 0,81%. Anche qui, merito di dati positivi sull'andamento dell'economia: le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione continuano a calare, mentre per il prodotto interno lordo viene confermata la stima preliminare di un rimbalzo del 6,4% nel primo trimestre 2021.Sui mercati valutari, si rafforza ancora l'euro, che sale a quota 1,1930 sul dollaro. Mentre riprende la corsa del prezzo del petrolio, con il Brent che dopo una breve frenata nella prima parte della giornata ora risale a 75,41 dollari al barile.