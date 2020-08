Mercati L'Europa in scia ai record di Wall Street l'oro torna sotto i 2.000 dollari

di Fabrizio Patti Avvio con qualche oscillazione per la borsa di Milano: +0,22% per l'indice Ftse Mib alle 9.30, dopo un'apertura in leggero calo.Piazza Affari è in linea con il resto d'Europa. Londra +0,04%, Francoforte +0,11%, Parigi +0,23%.Ieri la giornata in Europa era stata positiva per buona parte della seduta, poi la chiusura in calo di mezzo punto percentuale. Tra i fattori del cambio di verso c'era stato l'aumento dei casi di contagio in Germania.Ieri a Wall Street due indici, l'S&P 500 e il Nasdaq, hanno toccato i rispettivi record storici. E' soprattutto l'effetto dell'azione delle banche centrali. E oggi saranno pubblicati i verbali dell'ultima riunione della Fed. Sono importanti perché daranno indicazioni sulle prossime mosse della banca centrale americana, in particolare qualora dovesse surriscaldarsi l'inflazione.Tra gli effetti della politica monetaria statunitense c'è il calo del dollaro. L'euro ieri ha superato il valore di 1,19 dollari, oggi è stabile.Con i rendimenti molto bassi delle obbligazioni è sempre molto gettonato l'oro. Ieri il suo valore è salito sopra i 2.000 dollari all'oncia. Oggi è tornato a scendere, a quota 1990 dollari.