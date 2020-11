Borse Europa incerta, bene i titoli di Stato

di Paolo Gila Seduta incerta per i mercati del Vecchio Continente. Chiusa Wall Street per festività, gli operatori hanno preferito non prendere rischi sull’azionario europeo. In questo contesto queste le chiusure: Milano -0,46%, Londra -0,44%, Parigi -0,08% e Francoforte -0,02%.Bene l’asta dei bot a sei mesi, con rendimenti negativi e al minimo storico (-0,518%).Lo spread Btp/Bund è a 115 punti base con il rendimento dei nostri decennali allo 0,57%. Euro contro dollaro a 1,1905.