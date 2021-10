Mercati Europee debole, volatile Wall Street

di Sabrina ManfroiSeduta negativa in Europa dopo il dato sull'inflazione salita a settembre oltre le attese. Milano cede lo 0,27%, Londra -0,84%, Francoforte -0,68%, Parigi chiude poco sotto la parita'. A Wall street indici ora positivi, spinti dalla notizia di una nuova pillola anti-covid della Merck che sostiene il Dow Jones.Spread in calo, a 103 punti base, rendimento Btp a 10 anni allo 0,82%. Tra i titoli in evidenza a Piazza Affari Moncler che sale del 2,2%, Bper +2,4%. Male Diasorin 3,4% e Cnh -3,13%.