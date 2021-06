​Europei 2021. Ecco i 26 azzurri scelti da Mancini Il ct degli azzurri ha ufficializzato i convocati. Fuori Pessina, Mancini e Politano. La sorpresa Raspadori

Portieri

Difensori

Centrocampisti

Attaccanti

Il Ct della Nazionale italiana Roberto Mancini ha reso nota la lista definitiva dei 26 calciatori che faranno parte del team azzurro per gli Europei al via l'11 giugno. L'Italia giocherà le partite della fase a gironi a Roma, a partire da venerdì 11 Giugno contro la Turchia. Il 4 giugno gli azzurri sfideranno la Repubblica Ceca in amichevole a Bologna.Questo l'elenco ufficiale dei convocati:21 Gianluigi(Milan), 26 Alex(Napoli), 1 Salvatore(Torino);15 Francesco(Lazio), 23 Alessandro(Inter), 19 Leonardo(Juventus), 3 Giorgio(Juventus), 2 Giovanni(Napoli), 13 Emerson(Chelsea), 24 Alessandro(Paris Saint Germain), 4 Leonardo(Roma), 25 Rafael(Atalanta);18 Nicolò(Inter), 16 Bryan(Roma),8 Frello Jorge Luiz(Chelsea), 5 Manuel(Sassuolo), 7 Lorenzo(Roma), 12 Stefano(Inter), 6 Marco(Paris Saint Germain);9 Andrea(Torino), 11 Domenico(Sassuolo), 20 Federico(Juventus), 14 Federico(Juventus), 17 Ciro(Lazio), 10 Lorenzo(Napoli), 22 Giacomo(Sassuolo).Dei 28 calciatori convocati domenica scorsa dal Ct, non faranno dunque parte della lista ufficiale Matteo Pessina dell'Atalanta e Matteo Politano del Napoli, così come Gianluca Mancini difensore centrale della Roma, che sembrava essere una certezza del Ct. Mancini alla fine ha scelto per quel ruolo, oltre ai veterani Bonucci e Chiellini (Juventus) e al laziale Acerbi, anche Rafael Toloi, centrale dell'Atalanta.La sorpresa è l'attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori, impegnato fino a ieri con l'Under 21 di Nicolato nel campionato Europeo di categoria, arrivato nella notte nel ritiro azzurro.In mattinata a Coverciano ci sarà tempo per le foto ufficiali della Nazionale per l'Europeo, dopodomani invece appuntamento per la conferenza stampa del CT in vista dell'amichevole con la Repubblica Ceca, in programma allo stadio "Dall'Ara" di Bologna alle ore 20.45.