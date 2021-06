Euro2020, girone A Risultato favorevole all'Italia: Galles e Svizzera pareggiano 1-1 Azzurri in testa al girone dopo la prima giornata. Buoni 45' degli elvetici, che poi vanno in vantaggio in apertura di ripresa con Embolo. I rossi britannici prendono campo e trovano il pareggio con Moore a un quarto d'ora dalla fine

Divisione della posta tra Galles e Svizzera nella seconda partita del Girone A degli Europei. Il risultato fa felici gli azzurri che si trovano in testa al raggruppamento in virtù del successo sulla Turchia. Allo Stadio Olimpico di Baku, capitale dell’Azerbaigian, finisce 1-1 una partita con un primo tempo a ritmo compassato e una ripresa più vivace.Anche dal punto di vista del gioco, è stata una partita confortante per la nostra Nazionale: nulla a che vedere con la spumeggiante prestazione degli azzurri all’esordio. La Svizzera è la prossima avversaria dell’Italia mercoledì prossimo all’Olimpico (i gallesi saranno l’ultimo impegno degli azzurri nel girone domenica 20).Una curiosità: è la prima volta in una grande manifestazione internazionale che si gioca in un Paese non partecipante. Lo stadio potrebbe riempirsi fino al 45% della capienza, per 31mila spettatori, ma la risposta del pubblico è inferiore alle attese.A disposizione di Rob Page, allenatore del Galles in maglia rossa, c’è lo juventino Ramsey, oltre alla stella Bale, ora tornato al Tottenham dopo sette anni al Real Madrid. Volti noti per il calcio italiano anche tra i bianchi elvetici allenati dal bosniaco naturalizzato Svizzero Vladimir Petković, sulla panchina della Lazio dal 2012 al 2014, con cui ha vinto una Coppa Italia. Ci sono l’atalantino Freuler e il torinista (ex Milan) Ricardo Rodriguez, oltre a Shaqiri, un breve passaggio nell’Inter nel 2015.Le squadre si studiano, poi al quarto d’ora fiammata del Galles con James che sfonda a sinistra, pennellata per il gran colpo di testa di Moore su cui Sommer vola a mettere in corner. Replica elvetica al 20’ con un colpo di tacco di Schär cui Ward si oppone di piede. La Svizzera prende campo e ci prova con i tiri di Xhaka (24’) e Seferovic (27’ e 41’), mira da rivedere. Al 46’, ancora Seferovic spreca da buona posizione dopo combinazione con Embolo.Riparte forte la Svizzera, Embolo protagonista: impegna Ward con un destro dal limite, poi sul corner vince il duello fisico con Roberts e di testa porta in vantaggio i rossocrociati (49’). Sempre Embolo al 52’ buca la difesa gallese ma Mbabu spreca sul suo suggerimento. Il Galles prova a reagire con un tiro di Davies alzato in angolo da Akanji (60’). Ma sull’altro fronte c’è sempre Embolo attivo, una sua conclusione sfiora il montante al 66’. La Svizzera però fa l’errore di arretrare il baricentro e i rossi ne approfittano: sugli sviluppi di un corner, su cross di Morrell l’altissimo Moore trova la deviazione di testa vincente e ristabilisce l’equilibrio (74’). All’83’ Ramsey per poco non arriva su un traversone basso di Brooks. All’85’ il neoentrato per la Svizzera Gavranovic segna ma in posizione di fuorigioco. Due minuti dopo, lo stesso attaccante elvetico ci prova da fuori area, di poco a lato. Al 90’ Embolo con un colpo di testa su corner impegna Ward nella deviazione oltre la linea di fondo. Il risultato non cambia neanche dopo 5’ di riposo.