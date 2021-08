Caldor Fire Migliaia di evacuati per un grosso incendio intorno al lago Tahoe in California

Incendio, South Lake Tahoe, California (AP Photo/Noah Berger)

Migliaia di persone hanno ricevuto l'ordine di evacuare la sponda meridionale del lago Tahoe, in California, una zona molto turistica minacciata da un incendio che ha devastato la regione per più di due settimane.Chiamato "Caldor Fire", l'incendio boschivo ha già coperto piu' di 700 km2, distruggendo diverse centinaia di edifici ed emettendo un fumo denso che inquina la California settentrionale.Grazie ai venti sostenuti e alla siccità estrema, le fiamme hanno continuato a propagarsi lunedì verso South Lake Tahoe, cittadina turistica situata sulle rive del più grande lago alpino del Nord America, al confine con il Nevada."Spegneremo questo fuoco. -ha detto il comandante dei vigili del fuoco Jeff Veik al San Francisco Chronicle - Ma non avverrà oggi".L'incendio di Caldor è solo una delle decine di roghi, che stanno devastando gli Stati Uniti occidentali, colpiti dalla siccità, ulteriormente esacerbati dagli effetti del cambiamento climatico. Sono già bruciati più di 7.000 km quadrati di vegetazione, più del doppio della media in questo periodo dell'anno.