Berlino volta pagina Exit poll Germania, testa a testa tra Spd e Cdu-Csu: 26% a 24% Al terzo posto i Verdi con un deludente 14,5%. Seguono i Liberali (Fdp) con il 12%, la destra populista di AfD in calo al 10%, mentre la sinistra radicale Linke al 5% rischia di non entrare

I candidati alla cancelleria Scholz (a sin.) e Laschet

Condividi

Secondo i primi exit poll diffusi dall'emittente tedesca Zdf, è testa a testa tra la Spd con il 26% e la Cdu-Csu in forte calo con il 24% per il rinnovo del Bundestag che pone fine all'era di Angela Merkel.Al terzo posto i Verdi con il 14,5%. Seguono i Liberali (Fdp) con il 12%, la destra populista di AfD al 10%, e la sinistra radicale Linke al 5%.In termini di seggi, alla Spd andrebbero 215 deputati, all'Unione (Cdu-Csu) 198, ai Verdi 120: sono i calcoli della Zdf in base agli exit poll. I liberal-democratici della Fdp avrebbero 99 deputati, l'estrema destra dell'AfD 83, la Sinistra 41.Per l'emittente Ard, è invece parità tra Spd e Cdu-Csu al 25%, con Verdi 15%, Fdp 11%, Linke 5%.Si profilano negoziati molto lunghi e complessi per la formazione di una nuova coalizione di governo.Va inoltre considerato che gli exit poll non tengono conto del voto per posta, utilizzato in queste consultazioni molto di più rispetto alle precedenti occasioni.Laritiene di avere un chiaro "mandato a governare" dopo la diffusione degli exit poll e quindi rivendica la cancelleria per Olaf Scholz. Lo ha detto il segretario generale del partito Lars Klingbeil.Per lagli exit poll "dimostrano che una coalizione Cdu/Csu-Verdi-Fpd è possibile": lo ha detto il segretario generale Cdu, Paul Zemiak, citato dalla Reuters.Ha parlato di un voto 'generazionale' la capogruppo dei, Katrin Göhring-Eckardt, commentando il dati. Senza fare previsioni su future coalizioni, ha poi aggiunto che per quanto riguarda i Verdi "faremo colloqui per vedere dove possiamo ottenere il massimo per il cambiamento climatico e la giustizia".I tre candidati a succedere ad Angela Merkel (Cdu) alla Cancelleria sono Olaf Scholz (Spd), Armin Laschet (Cdu) e Annalena Baerbock (Verdi).In base ai primi dati emersi dalle elezioni in Germania, secondo quanto riporta Die Welt, rispetto al 2017 la Cdu perde 1,4 milioni di elettori cedendoli alla Spd, un milione cedendoli ai Verdi e 340 mila cedendoli ai liberali Fdp. Sempre secondo Die Welt, l'aumento di voti della Spd arriva non solo dal blocco moderato ma anche dalla sinistra populista di Die Linke, che avrebbe ceduto ai socialdemocratici circa 600 mila voti.I primi exit poll sulle elezioni regionali adanno i Verdi al 23,5%, l'Spd al 21,5%, la Cdu al 15%, la Linke al 14,5%, l'Fdp al 7,5% e l'Afd al 7%. Il testa a testa tra Verdi e Spd è in linea con le attese. Nel Land del, per gli exit poll di Ard, i socialdemocratici hanno vinto con il 37%. Seconda l'ultradestra di Afd con il 18,5%. La Cdu ha ottenuto il 14%. La Linke è data al 10%, i Verdi al 7 e il liberali al 6,5%.Nelle precedenti elezioni del 2017, Cdu-Csu avevano ottenuto il 32,9% (Cdu 26,7 e Csu 6,2), Spd il 20,5%, AfD 12,6%, i Liberali 10,7%, Linke 9,2% e Verdi 8,9%.Sui 709 seggi totali del Bundestag, la Cdu/Csu ne ottenne 246 (200 la Cdu e 46 la Csu), Spd 153, AfD 94, Fdp 80, Die Linke 69, e i Verdi 67.