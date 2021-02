Spagna Regionali Catalogna: in testa i socialisti, ma i separatisti avrebbero la maggioranza Bassa partecipazione per il timore della pandemia

Dopo lo spoglio di circa l'80% dei voti per le Regionali in Catalogna, i socialisti del Psc conquistano la maggioranza relativa dei voti, ma i partiti separatisti, anche se divisi alle urne, dovrebbero ottenere la maggioranza assoluta al Parlament di Barcellona, che conta 135 seggi.Il Psc avrebbe 33 seggi, come i separatisti di Erc (Esquerra Republicana de Catalunya, sinistra repubblicana catalana). Subito dopo, l'altro partito separatista, Junts, con 32 deputati.Quarta forza, ed è una novità, l'estrema destra di Vox, con 11 rappresentanti. Seguono la Cup (Candidatura di unità popolare, separatista) con 9, En Comú Podem con 8, Ciudadanos con 6 e il Partito popolare con 3.Forte il calo della partecipazione elettorale. Ha votato il 53%, con una flessione di circa 25 punti rispetto alle precedenti per le preoccupazioni legate alla pandemia.