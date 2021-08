GP Spa F1, Belgio: Verstappen in pole position, Hamilton terzo Seconda a sorpresa la Williams dell'inglese George Russell

Condividi

Max Verstappen ha ottenuto la pole position nel Gran Premio del Belgio di F1, sul circuito di Spa-Francorschamps, con il tempo di 1.59.765. Secondo a sorpresa la Williams dell'inglese George Russell, staccato di 0.321 centesimi. Terzo Lewis Hamilton su Mercedes, a +0.334.Alle spalle del leader del Mondiale si piazza l'australiano Daniel Ricciardo, su McLaren, a +1.099. Segue al quinto posto Sebastian Vettel, su Aston Martin, a +1.170 davanti al francese Pierre Gasly su Alpha Tauri sesto a +1.300. Settimo posto per l'altra Red Bull del messicano Sergio Perez a +2.347. Ottavo posto per Valtteri Bottas sull'altra Mercedes a +2.737, il finlandese penalizzato di cinque posizioni partirà 13°.Chiudono la top ten Esteban Ocon, nono sulla Alpine, a +3.748, e Lando Norris decimo e senza tempo visto l'incidente in avvio di Q3.Le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz partiranno rispettivamente dalla decima e dalla 12esima posizione, grazie alla penalizzazione di Bottas. Per Verstappen questa è la nona pole position in carriera.