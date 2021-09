Formula 1 Gran premio di Russia; pole a Norris davanti alla Ferrari di Sainz

Condividi

Lando Norris (McLaren) ha ottenuto la pole del GP di Russia di F1, in programma domani sul circuito di Sochi. In prima fila partirà anche Carlos Sainz con la Ferrari.

Per il pilota britannico è la prima pole position in carriera. In seconda fila partiranno la Williams di George Russel e la Mercedes di Lewis Hamilton. Il campione del mondo in carica ha commesso un errore danneggiando il muso della macchina mentre rientrava nella corsia dei box,sul finire della Q3. In quel momento aveva il miglior tempo.Terza fila per Daniel Ricciardo (McLaren) e Fernando Alonso(Alpine).

Domani partiranno dal fondo dello schieramento Max Verstappen (Red Bull) e Charles Leclerc (Ferrari) che hanno entrambi sostituito la power unit.