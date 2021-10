Gp Turchia F1: Turchia, vince la Mercedes di Bottas. Leclerc quarto Il pilota della Mercedes, scattato dalla pole position, ha preceduto le due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez

Valtteri Bottas su Mercedes vince, con il punto addizionale del giro veloce, il Gran Premio di Turchia. Seconda la Red Bull di Max Verstappen, che stacca Lewis Hamilton nella classifica del Mondiale di Formula 1. Terza l'altra Red Bull di Sergio Perez, mentre è quarta la Ferrari di Charles Leclerc, con il pilota monegasco costretto a cedere il podio negli ultimi giri.Solo quinta la Mercedes del campione del Mondo in carica, Lewis Hamilton, che abbandona così di nuovo la testa della classifica in questa stagione. Sesta l'AlphaTauri di Pierre Gasly, settima la McLaren di Lando Norris, a seguire la Ferrari di Carlos Sainz. Chiudono la top ten l'Aston Martin di Lance Stroll e l'Alpine di Esteban Ocon."E' passato un bel po' di tempo dall'ultima vittoria e mi sento bene, questa è una vittoria che mi sono guadagnato e meritato". Così Valtteri Bottas, pilota Mercedes vincitore del Gran premio di Turchia di Formula 1, commenta il successo a fine gara. "E' stata una delle gare migliori che abbia mai avuto, sono sempre stato in pieno controllo. Quando c'è solo una traiettoria che si asciuga devi mantenere la concentrazione per tutta la gara. Non era semplice scegliere la strategia giusta, abbiamo scelto il momento migliore per fermarci, è andato tutto liscio", ha concluso il finlandese.