Facebook cancella post di Trump: "Falsità sul virus"

Il social network Facebook ha rimosso un post della pagina del presidente americano Donald Trump in cui si affermava che i bambini sono quasi immuni dal coronavirus. "Si tratta di contenuti che contengono affermazioni false e dannose che violano le nostre regole sulla disinformazione".Anche Twitter ha bloccato temporaneamente l'account della campagna di Donald Trump, con la motivazione che contiene alcuni tweet che fanno disinformazione sul coronavirus. Lo ha annunciato il social media. Nel mirino soprattutto il post di Team Trump in cui si sostiene che i bambini sono quasi immuni al Covid-19. Lo stesso già censurato da Facebook. I proprietari dell'account dovranno quindi eliminare quel post prima di continuare a twittare."Stiamo facendo importanti progressi per quanto riguarda lo sviluppo di un vaccino" contro il coronavirus. "Penso che avremo il vaccino prima della fine dell'anno, forse molto prima della fine dell'anno". Così il presidente americano, Donald Trump, durante una conferenza stampa.