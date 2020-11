La pandemia ​Covid: Farmindustria, ottimismo ma prudenza sui vaccini Aspettiamo l'approvazione degli enti regolatori, che ci danno la garanzia che i vaccini sono efficaci e sicuri. Siamo ottimisti ma fino all'ultimo giorno non lo possiamo dire". A dirlo il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi

Sui vaccini anti-Covid in sviluppo, di cui 47 in fase clinica, 13 in sperimentazione e alcuni che stanno per arrivare, "dico ottimismo ma anche prudenza. Aspettiamo l'approvazione degli enti regolatori, che ci danno la garanzia che i vaccini sono efficaci e sicuri. Siamo ottimisti ma fino all'ultimo giorno non lo possiamo dire". A dirlo il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, parlando all'incontro online 'La sanità futura tra innovazione e ricerca' organizzato da Rcs Academy.Quanto al cosiddetto problema della temperatura di conservazione dei vaccini, Scabarozzi ha detto che non è un problema. "Sono 30 anni che come industria distribuiamo nelle catene freddo e nessuno lo sa. Ma non è questo il problema e non riguarda tutti i vaccini - ha precisato -. Il problema della temperatura riguarderà le aziende, che sono pronte, perchè responsabili di consegnare il vaccino fino al punto di erogazione finale, e su questo non ci saranno problemi".Ognuno dovrà però fare la sua parte, secondo Scaccabarozzi. Per questo è "importante che sia fatta la programmazione, e farci trovare pronti - ha concluso - E' importante programmare oggi, con un'anagrafe vaccinale e punti di distribuzione. Non perdiamo tempo e non avremo nessun problema".