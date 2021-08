Condannata per blasfemia nel 2019 Farnesina, Ikram Nazih è stata liberata in Marocco Il sottosegretario agli Affari europei Enzo Amendola, a Marrakech per l’udienza di appello ha detto che la ragazza sta bene

Da Marrakech vi do una bellissima notizia. A breve Ikram Nzihi, incarcerata da giugno in Marocco, sarà liberata. In queste settimane abbiamo lavorato insieme all'@italyinmorocco e @ItalyMFA per questo. Ikram sta bene e tra poco la riabbracceremo. Sono molto felice. pic.twitter.com/ACex8gauQ0 — Enzo Amendola 🇮🇹🇪🇺 (@amendolaenzo) August 23, 2021

La notizia arriva con un Tweet dal sottosegretario Enzo Amendola. Poi la conferma con un comunicato della Farnesina "Ikram Nazih è stata liberata oggi in Marocco". La ragazza italo-marocchina di 23 anni era stata condannata per offese contro la religione per aver condiviso una vignetta satirica su Facebook nel 2019. Ikram Nazih lo scorso 28 giugno è stata condannata a tre anni di carcere in Marocco da quel giorno si trova nel carcere di Rabat"Voglio ringraziare l'ambasciatore italiano in Marocco Armando Barucco e il sottosegretario Enzo Amendola per l'impegno che hanno dedicato alla causa”. Sono le parole del Ministro degli Esteri di Maio dopo la notizia della liberazione. “Assieme abbiamo seguito la vicenda dal primo momento, avendo a cuore unicamente il benessere della nostra connazionale, nel pieno rispetto del lavoro delle istituzioni e della giustizia marocchine”.