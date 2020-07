L’assessore alla Sanità: “Il meccanismo non funziona” Regione Lazio: 334 migranti dalla Sicilia, 9 sono fuggiti Quindici i migranti positivi. L'assessore alla Sanità della regione: "Condividiamo le preoccupazioni del Comitato tecnico scientifico"



"Nel Lazio sono stati trasferiti 334 migranti dalla Sicilia, di questi 9 si sono resi irreperibili. Di questi 15 sono positivi ad oggi ovvero il 4,5%". A fare il punto sulla situazione dei trasferimenti nel Lazio è l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. "Così – sottolinea - il meccanismo non può funzionare. Si rischia di sovraccaricare il sistema sanitario già sotto pressione da mesi"Intanto, oggi sono i 18 i nuovi casi Covid. Zero i decessi. Nella nota dell’assessore alla Sanità si spiega che dei positivi “4 provengono da altre regioni e 5 sono casi di importazione: un caso del Bangladesh, uno da Albania, uno da Moldavia, uno da Pakistan e uno da Polonia"."Sono tre i casi - aggiunge D'amato- nelle ultime 24 ore individuati in fase di pre-ospedalizzazione. " Ad oggi i casi di importazione nel Lazio provengono da ben 33 diversi Paesi. Ci aspettiamo - conclude - un valore RT invariato nella valutazione settimanale. Le preoccupazioni espresse dal Comitato tecnico scientifico sono condivise".