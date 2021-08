Era della 2ª Guerra mondiale Fatta brillare la bomba d'aereo trovata a Terni Le operazioni all’alba. Evacuati oltre 4mila residenti della zona

È stato rimosso e poi fatto brillare il residuato bellico ritrovato in via Eclo Piermatti a Terni. A seguire ogni passaggio gli Artificieri del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore, vicino Bologna. La bomba di un aereo risalente alla Seconda guerra mondiale pesava 500 libbre.Tutto è avvento in sicurezza: 4mila residenti sono stati allontanati nel raggio di 468 metri dal luogo di rinvenimento dell'ordigno, bloccata la circolazione stradale e ferroviaria. La bomba è stata fatta esplodere in una cava dismessa a Piedimonte, nel comune di Acquasparta."Ringrazio la Regione, la Provincia, i sindaci, le forze dell'ordine, i volontari della Protezione civile e tutti gli enti e le strutture che hanno collaborato alle attività di bonifica - ha detto il prefetto, Emilio Dario Sensi - un apprezzamento particolare va ai militari dell'Esercito, che anche in questa occasione hanno dato prova di una grande professionalità tecnica e operativa".