2020/11/12 09:48

Soluzioni per facilitare la mobilità elettrica Fca:joint venture con Engie Eps per mobilità sostenibile Obbiettivo creare un’azienda leader in Europa per agevolare progetti eco sostenibili nella mobiltà

Danimarca, dal 2030 le nuove auto solo ibride ed elettriche L'auto verso il noleggio lungo. A Verona la mobilità si fa eco Condividi Fca Italy ed Engie Eps, player tecnologico italiano dell'Energy Storage e dell'eMobility, hanno stipulato un Memorandum d'Intesa per costituire una joint venture con l'obiettivo di creare un'azienda leader nel panorama europeo della e-Mobility. L’azienda proporrà soluzioni e servizi innovativi per consentire a tutti di accedere alla mobilità elettrica in maniera semplice e conveniente.



