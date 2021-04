Le nuove misure Fedriga: la riapertura delle scuole è una scelta che mi preoccupa "Troppi problemi legati ai trasporti", dice il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia

"La riapertura delle scuole al cento per cento è la scelta che mi preoccupa di più. C'è una organizzazione importante" che va allestita, un "limite fisico".Lo ha detto il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, intervenendo stasera a Radio24, riferendosi ai problemi logistici come i trasporti."Importante è che poi non si dia la responsabilità agli enti locali: ne discutevamo oggi con Anci e Upi, per avere un autobus serve più di un anno; si possono utilizzare bus turistici ma non nelle aree urbane. Mi auguro che il Governo avendo preso questa scelta proponga anche le soluzioni", ha concluso Fedriga.