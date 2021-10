Ercolano Fermato per duplice omicidio l'uomo che ha scambiato i due giovani per ladri L'avvocato: "E' addolorato, non voleva uccidere"

Duplice omicidio volontario. Questo il reato contestato a Vincenzo Palumbo, 53 anni, autotrasportatore di Ercolano (Napoli), dopo un interrogatorio durato quasi 24 ore.Il fermo per aver sparato sei volte e colpito mortalmente anche alla testa Giuseppe Fusella 26 anni e Tullio Pagliaro, 27 anni, due ragazzi che abitavano a Portici, a poca distanza l'uno dall'altro, fermi a chiacchierare in auto nei pressi della sua villetta in via Marsiglia, scambiati da lui per ladri. Questa almeno la sua versione.Gli inquirenti non sono convinti fino in fondo di questa motivazione e per questo hanno cercato di ricostruire attraverso il suo racconto, i rilievi e l'ascolto di testimonianze di residenti una dinamica più dettagliata dell'accaduto."Il signor Vincenzo Palumbo chiede scusa ai familiari, non voleva uccidere. Anche lui è profondamente addolorato. Aspettiamo che la magistratura faccia il suo lavoro''. Lo ha detto l'avvocato d'ufficio, Francesco Pepe, che difende Vincenzo Palumbo.