Canale 24 DT Festa del Cinema di Roma, domani speciale su Rai Movie In onda domenica 17 ottobre alle 23

Jessica Chastain saluta il pubblico sul red carpet (Ansa)

Le star, la musica e i ragazzi sono i capitoli dello speciale di Alberto Farina che Rai Movie dedica alla 16a edizione della Festa del Cinema di Roma e che sarà in onda domenica 17 ottobre alle 23.Fanny Ardant, Jessica Chastain, Johnny Depp e Piefrancesco Favino, amati divi del cinema, si raccontano alle telecamere di Rai Movie, oltre a sfilare sul tappeto rosso e rispondere alle domande di Mattia Carzaniga. Anche la musica è molto presente nel programma di questa edizione: Rai Movie intervista Fabrizio Moro, il disk-jockey Benny Benassi e Luciano Ligabue. E tanta musica anche nel film di Joe Wright, un musical dedicato a ''Cyrano''.La Festa del Cinema propone molti film che hanno protagoniste delle adolescenti ribelli, volitive, ''controcorrente'', come quelle raccontante ne "L'Arminuta", in "Charlotte" e "Mi novia es la revolución".Alice nella città, sezione autonoma e parallela alla Festa del Cinema di Roma, regala due film attesissimi dai giovanissimi, e non solo, come "Ghostbuster: Legacy" e "La famiglia Addams 2".Il tutto è raccontato da Alberto Farina, che si aggira per l'Auditorium Parco della Musica, sede della kermesse.Gli Speciali di Rai Movie dedicati alla Festa sono scritti da Gianluca Russo e Gida Salvino con la collaborazione di Katia Nobbio e Alessandro Bignami. Produttore esecutivo Alessandra Sergola. La regia è di Luca Postiglioni.