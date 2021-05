Lotta al Coronavirus Figliuolo ai presidenti di Regione: "Prima i vaccini a over 60 e fragili. Basta polemiche" Il commissario straordinario all'emergenza Coronavirus in Toscana: "C'è stato un calo vertiginoso dei ricoveri e dei decessi dando priorità alle classi vulnerabili"

28 milioni di somministrazioni in Italia e un calo vertiginoso dei ricoveri e dei decessi dando priorità alle classi vulnerabili. Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all'emergenza Coronavirus, è al centro vaccini del Mandela Forum a Firenze e poi sarà Siena, per la visita tra l'altro dei laboratori di Toscana Life Sciences per la produzione di farmaci monoclonali. Dalla Toscana, "partita male ma oggi tra i primi posti sui target importanti", chiede ai presidenti di Regione di tenere "la barra dritta ancora per due-tre settimane" e procedere spediti con la vaccinazione degli ultra sessantenni e dei fragili."E' facile farsi prendere dalla propaganda - dice - ma se non mettiamo in sicurezza gli over 60 che hanno il 95% possibilità di finire in ospedale, o peggio ancora in terapia intensiva, o peggio ancora di morire, non ne usciamo", ha detto. "C'è stato un calo vertiginoso dei ricoveri e dei decessi dando priorità alle classi vulnerabili. Adesso abbiamo davanti 2-3 settimane in cui dobbiamo tenere la barra dritta"."I target più importanti, di qualità cioè i vaccini ad anziani e fragili, sono quelli che hanno fatto sì che ieri, nella cabina di regia e nel conseguente Consiglio dei ministri, si siano prese decisioni importanti per il prosieguo della stagione e della vita di tutti noi, cioè verso le riaperture in maniera ordinata e sicura", ha detto ancora Figliuolo.Poi un invito a non anticipare i tempi delle riaperture e a procedere "in maniera ordinata e sicura". "Capisco i presidenti, ma li invito ad attenersi al piano cadenzato che tiene conto delle capacità vaccinali", ha aggiunto Figliuolo. "A livello nazionale e strutturale - ha sottolineato ancora Figliuolo - dobbiamo coinvolgere i medici di base e i farmacisti, anche per essere pronti a un'eventuale inoculazione di richiamo. E' facile farsi prendere da propagande, facciamo quella categoria o quell'altra, ma se noi non mettiamo in sicurezza gli over 60, non ne usciamo. Questa estate possiamo pensare di avere inoculazioni massicce nelle categorie economiche come la grande distribuzione o gli alberghi, i cassieri che hanno lavorato dall'inizio della pandemie e che per me sono eroici come i medici"."A livello nazionale abbiamo superato i 2.550 punti vaccinali, è prossimo l'incremento con i circa 1000 punti vaccinali aziendali e il coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei farmacisti. Questo va fatto a livello nazionale per rendere poi strutturale la capacità di intervenire contro le pandemie, questa e altre che dovessero arrivare, e soprattutto la possibilità di essere pronti per un eventuale ulteriore inoculazione di richiamo. Questo è importante'', ha detto il commissario straordinario all'emergenza covid."AstraZeneca continua a distribuire i vaccini, nel weekend arriveranno 400mila dosi e poi a giugno oltre un milione, chiaramente noi non facciamo magazzino, sarebbe assurdo e illogico. Quindi i movimenti di vaccini fra regioni li facciamo", ha detto Figliuolo rispondendo alla richiesta del presidente della Regione, Eugenio Giani, di maggiori dosi AstraZeneca e Johnson&Johnson per dare corpo alla somministrazione.Per quanto riguarda il vaccino di ReiThera, "in questo momento la società sta aspettando la scientific advice dell'Ema che è la conditio sine qua non per andare in terza fase. E' chiaro che è importantissimo avere autonomia di produrre vaccini ma ai fini della campagna vaccinale in questo momento, considerando che abbiamo quattro vaccini disponibili e che a fine giugno avremo anche il Curevac, che è a mRna, tutto questo ci mette abbastanza al sicuro per le somministrazioni. Mentre il vaccino ReiThera è un qualcosa più di medio e lungo termine che in questo momento è molto attenzionato dal ministero dello Sviluppo economico".A proposito dei monoclonali, Figliuolo, che in agenda ha la visita ai laboratori di Toscana Life Sciences, ha detto che "il loro è un monoclonale che ha più facilità di somministrazione perché si può fare intramuscolo. Anche i costi che come Italia avremo sono molto più bassi rispetto a dover andare a comprare questi farmaci sul mercato internazionale dalle big pharma. Oggi come consumi siamo a circa 2000 monoclonali al mese anche per le difficoltà di somministrazioni e perché bisogna intercettare i pazienti con determinate comorbidità nei primi giorni della malattia. Non si può più somministrare dopo 3-5 giorni perché se un paziente entra in fase acuta la somministrazione sarebbe più dannosa che utile".