Calcio Finale Playoff C: Alessandria torna in B, il Padova battuto ai rigori 5-4 Al 120' il match a reti bianche. Decisivo l'errore nell'ultimo penalty di Gasbarro

Una fase del match (Foto ufficio stampa Alessandria Calcio)

L'Alessandria torna in serie B dopo 46 anni. Questo l'esito della finale playoff di serie C che ha visto la squadra di Moreno Longo superare ai rigori il Padova di Andrea Mandorlini. Finale dominata dall'equilibrio: dopo lo 0-0 nella gara d'andata all'Euganeo, stesso punteggio nel ritorno al Moccagatta e anche nei supplementari, quindi la gara è stata decisa dagli undici metri, dove i grigi si sono imposti sui biancoscudati 5-4.Gli ospiti hanno sbagliato l'ultimo rigore con Gasbarro, il cui tiro è finito fuori, mentre i rivali non hanno fallito con Rubin. In precedenza avevano segnato per il Padova Ronaldo, Paponi, Curcio e Rossettini, mentre per i padroni di casa avevano realizzato Bruccini, Stanco, Eusepi e Giorno.Entrambe le squadre avevano finito la stagione regolare al secondo posto: i piemontesi dietro al Como, i veneti dopo il Perugia. L'Alessandria mancava dalla B dal campionato 1974-75, la sua 20a stagione nella cadetteria. Così l'esultanza sui social della squadra:Alessandria, Ascoli, Benevento, Brescia, ChievoVerona, Cittadella, Como, Cremonese, Crotone, Frosinone, L.R. Vicenza, Lecce, Monza, Parma, Perugia, Pisa, Pordenone, Reggina, Spal e Ternana.La regione più rappresentata è la Lombardia con 4; segue il Veneto con 3; a quota 2 Emilia-Romagna, Umbria e Calabria; una per Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Marche, Lazio, Campania e Puglia.