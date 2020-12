Fine anno da record in borsa: Wall Street e Francoforte ai massimi storici

Milano

di Fabrizio PattiUn finale dell'anno da record per le borse. Ieri sera i tre indici principali di New York hanno toccato i loro massimi storici e lo stesso aveva fatto l'indice Dax di Francoforte.Oggi in apertura in Europa Milano +0,2%, Francoforte +0,4%, Parigi +0,35%. La migliore è però Londra, +1,7%; ieri era chiusa per festività e reagisce oggi all'accordo sulla Brexit della vigilia di Natale.Gli altri fattori che spingono le borse sono l'avvio della campagna di vaccinazione in Europa e la firma del presidente Trump al piano di aiuti all'economia americana.Segno più in questo momento per i future che anticipano l'apertura di Wall Street. Ieri a Washington la Camera, controllata dai democratici, ha votato per aumentare il sostegno alle famiglie da 600 a 2.000 dollari a testa, seguendo in questo la richiesta che era arrivata dallo stesso Trump. Ora la palla passa al Senato controllato dai Repubblicani.Oggi positive anche le borse asiatiche, Tokyo, +2,6%, è ai massimi dal 1990. Recupera anche Hong Kong, +1%, grazie al rimbalzo di Alibaba. Ieri -8%, dopo un doppio intervento in chiave anti-monopolistica dell'antitrust cinese sul gruppo e della banca centrale sulla società fintech controllata, Ant Group. Oggi invece +5,5 per cento a Hong Kong.Tra i titoli a Piazza Affari, maggiori rialzi per Ferrari (+1,35%) e Diasorin (+1,20%). Maggiori ribassi per Prysmian (-1,04%) e Tenaris (-1,35%).