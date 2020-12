Giallo macabro Valigie con cadaveri a Firenze, c'è una traccia: una delle vittime aveva un tatuaggio Si tratta di un uomo tra i 40 e i 60 anni, il suo corpo è stato il primo a essere ritrovato tra il 10 e l'11 dicembre scorsi in un campo limitrofo al carcere di Sollicciano. Ieri, la scoperta di un'altra valigia col cadavere, si apprende, di una donna

Sono una donna e un uomo le vittime fatte a pezzi e ritrovate in tre valigette diverse in un campo all'esterno dei terreni tra il carcere fiorentino di Sollicciano e la superstrada Firenze-Pisa-Livorno. Gli inquirenti hanno impiegato molto tempo per iniziare a ricostruirne i profili, perché i corpi sono stati sottoposti a processo di sanificazione

Tra le tracce emerse, un tatuaggio, non ancora decifrato, sull'avambraccio dell'uomo, che era di carnagione chiara e di età tra i 40 e i 60 anni. E' stato ucciso con una coltellata alla gola. Sulla vicenda indaga il pubblico ministero Ornella Galeotti. Ogni pista rimane aperta anche per quanto riguarda il movente.

Interrotte, intanto, dopo circa due ore le ricerche dei carabinieri, con l'impiego di due cani molecolari arrivati dal nucleo cinofili di Bologna, iniziate stamani per trovare eventuali altri resti umani, dopo il ritrovamento, ieri, della terza valigia. In particolare, del cadavere di quella che sembrerebbe essere una donna sono stati trovati solo i resti del tronco.

Troppo difficile per i cani addentrarsi tra i rovi e le sterpaglie della scarpata adiacente la superstrada. Le ricerche proseguiranno nel pomeriggio, ma prima dovrà essere ripulita l'area dalla fitta boscaglia. Per questo domani i carabinieri proseguiranno le ricerche intervenendo insieme alla ditta che si occupa della manutenzione della Fi-Pi-Li, per il taglio della vegetazione.

Alle ricerche stamani hanno partecipato una ventina di carabinieri, del Sis e della compagnia Oltrarno, insieme ai due cani, unità cinofile specializzate nella ricerca dei cadaveri. Intanto oggi, all'istituto di medicina legale dell'ospedale di Careggi si svolgeranno nuove analisi sui resti ritrovati e si lavorerà alla ricomposizione delle salme.

Dovrebbe essere svolta oggi, secondo quanto si apprende, l'autopsia sui resti del secondo cadavere, quello di una donna.