Domande fino al 4 novembre Fisco, al via domande bonus sanificazione e dispositivi di protezione anti-Covid Credito d'imposta al 30% anche su spese per mascherine e tamponi

di Tiziana Di Giovannandrea Prende il via il Bonus sanificazione. A partire da oggi e fino al 4 novembre 2021 sarà possibile presentare la domanda per accedere al credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti, l'acquisto dei dispositivi di protezione e la somministrazione di tamponi per Covid-19 introdotto dal Sostegni-bis. Lo ha comunicato l'Agenzia delle Entrate.Ilal 30% delle spese sostenute a giugno, luglio e agosto 2021, fino a un massimo di 60mila euro, nel limite complessivo di 200 milioni per l'anno 2021.sono gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali - compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti - e le strutture ricettive extraalberghiere non imprenditoriali.Lesono:♦ sanificazione degli ambienti dove si esercita l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati;♦ somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate;♦ acquisto di dispositivi di protezione individuale, come mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;♦ acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;♦ acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli sopra menzionati come termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;♦ acquisto di dispositivi utili a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, come barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.Perall'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese ammissibili sostenute in questi tre mesi, utilizzando il modello che si trova sul sito delle Entrate.La comunicazione può essere trasmessa direttamente dal contribuente oppure da un intermediario, utilizzando sia il servizio web presente nell'area riservata del sito delle Entrate, sia i tradizionali canali telematici dell'Agenzia.l'Amministrazione rilascerà una ricevuta che attesta la presa in carico della comunicazione o del rifiuto, con l'indicazione delle relative motivazioni.Il credito d'imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente online mediante i servizi telematici dell'Agenzia.Solo al termine della trasmissione delle istanze sarà possibile, Dpi e tamponi perché il calcolo effettivo si baserà sul rapporto tra risorse disponibili e richieste ricevute: l'Agenzia determinerà e renderà nota, con uno specifico provvedimento, al termine del periodo di presentazione delle comunicazioni, sulla base delle richieste pervenute, la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.