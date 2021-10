POLITICA

2021/10/06 11:59

"Noi al governo ci siamo e ci rimaniamo, si rassegnino Letta e Conte" Fisco, Salvini: "No alla riforma del catasto, la casa non si tocca e non si tassa" Dalla Lega un "secco no" alla riforma. dice il leader della Lega. E sulle discoteche riaperte col green pass con il 35% di capienza commenta: "Presa in giro senza senso scientifico"

Salvini: "Non critico i candidati, ma li abbiamo scelti troppo tardi. Serve unità vera" Cdm, via libera a delega fiscale. I ministri leghisti se ne vanno Condividi "Riforma del catasto, aumenti di Imu e tasse sulla casa? Oggi e domani, dalla Lega un secco 'no'. La casa degli Italiani non si tocca e non si tassa". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini. Poi sull'ipotesi di lasciare il governo ribadisce: "Noi al governo ci siamo e ci rimaniamo, si rassegnino Letta e Conte, ma certo non per aumentare l'Imu e le tasse sulla casa, possibilità prevista al comma 2 dell'articolo 7 della Delega Fiscale approvata ieri dal governo, senza ovviamente il voto della Lega".



"Discoteche al 35% di capienza? Presa in giro"

"Discoteche riaperte col green pass, ma solo col 35% di capienza? Presa in giro senza senso scientifico, sanitario, sociale ed economico, con questi numeri rischiano di fallire 3.000 aziende e di rimanere a casa 200.000 lavoratori" dice il leader della Lega.



