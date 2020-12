Fitch alza le stime del pil globale: +5,3% nel 2021 con l'arrivo del vaccino Il chief economist di Fitch Ratings: "Notizie sui vaccini sono molto positive per le prospettive economiche nei prossimi due anni".Fitch: Pil Italia 2021 +4,5%, +4,3% nel 2022

La ripresa economica globale si rafforzerà e diventerà più certa a partire dalla metà del prossimo anno, quando saranno lanciati i vaccini contro il coronavirus e si inizierà ad abbandonare le attuali misure di distanziamento.Lo afferma Fitch Ratings nel suo ultimo Global Economic Outlook, nel quale stima che il Pil mondiale scenderà del 3,7% nel 2020 e non del 4,4% previsto nel report di settembre. E questo nonostante l'aspettativa di nuovi cali del Pil nel quarto trimestre nell'Eurozona e nel Regno Unito a seguito del recente inasprimento delle restrizioni per arginare i contagi."Il percorso di ripresa globale si sta rivelando più accidentato del previsto - osserva Brian Coulton, Chief Economist di Fitch Ratings - poiché la seconda ondata del virus richiede nuove restrizioni, ma le notizie sui vaccini sono molto positive per le prospettive economiche nei prossimi due anni".Fitch ha rivisto al rialzo le sue previsioni di crescita globale per il 2021 al 5,3% (dal 5,2%), con una crescita più forte durante il secondo semestre del 2021 in parte compensata dalla debolezza nei prossimi mesi.Si prevede che il Pil degli Stati Uniti aumenterà del 4,5% (dal 4,0%) e della Cina dell'8,0% (dal 7,7%), ma la crescita della zona euro è ora prevista al 4,7% (dal 5,5%) poichè le nuove misure di blocco porteranno un conto salato alle attività economiche durante i mesi invernali.Fitch prevede in Italia un Pil del -9,1% nel 2020 e del +4,5% 2021. Rispetto all’ultimo dashboard di novembre, confermata la previsione sul 2020, mentre sul 2021 è stata rivista da +4,3% a +4,5%. L'agenzia di raiting prevede invece per il 2022 un +4,3%, nettamente superiore al 2,6% della precedente stima.