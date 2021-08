Calcio Florenzi al Milan, è ufficiale, in prestito dalla Roma

"Ac Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione per l'acquisizione definitiva, le prestazioni sportive di Alessandro Florenzi dalla AS Roma. Il calciatore si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2022 e indosserà la maglia numero 25". Lo scrive il club. "Neo Campione d'Europa, Florenzi ha all'attivo 18 gare e 5 reti con l'Italia U21 e 45 presenze e 2 gol con la Nazionale maggiore. Nato a Roma l'11 marzo 1991, Alessandro cresce nel Settore Giovanile della Roma, con cui esordisce in Serie A nel maggio 2011. Nella stagione 2011/12 colleziona 37 presenze e 11 gol con il Crotone, prima di tornare alla Roma con cui totalizza, nelle successive 8 stagioni, 278 presenze e 28 gol. Nel gennaio 2019 il trasferimento al Valencia prima di passare al PSG nella stagione 2020/21, dove colleziona 36 presenze e 2 gol, vincendo Coppa di Francia e Supercoppa francese".