"Nota di sorveglianza" Fmi: la ripresa rallenta, la crisi lascerà cicatrici profonde

Dopo il rimbalzo superiore alle attese registrato nel terzo trimestre, "ci sono segnali che la ripresa sta perdendo ritmo", frenata dalla seconda ondata della pandemia di Covid. L'analisi è contenuta nella "Nota di sorveglianza" messa a punto dal Fondo monetario internazionale in vista del vertice del G20 in programma sabato e domenica prossimi."La crisi", avverte l'istituto di Washington, "lascerà cicatrici profonde", con il Pil mondiale destinato a contrarsi del 4,4% quest'anno e "ad assistere una ripresa incerta e parziale il prossimo", pari al 5,2%.Il virus, sottolinea il Fondo, "ha ucciso oltre un milione di persone e ne ha lasciate decine di milioni senza lavoro, specialmente tra i lavoratori meno qualificati, le donne e i giovani. Con i tassi di infezione ancora alti in molte parti del mondo, il distanziamento sociale continua a frenare il settore dei servizi. Inoltre, la persistente sotto occupazione e le chiusure delle scuole stanno indebolendo il capitale umano, mentre le bancarotte erodono il know how e la produttività".Secondo l'Fmi, "la ripresa dell'attività economica è cominciata", ma resta "parziale e diseguale", a causa del ritorno del coronavirus e delle misure di distanziamento sociale introdotte per contrastarlo. Il rimbalzo in corso, avvertono gli economisti di Washington, sarà "insufficiente a riportare il prodotto sopra il livello del 2019 nella maggior parte delle economie avanzate ed emergenti, a parte la Cina".Gli indicatori più recenti "stanno mostrando segnali che il passo della ripresa sta rallentando". E a preoccupare è anche il futuro. "La crisi", si legge nel documento, "si lascera' dietro un'orribile eredità di diseguaglianza e minor potenziale produttivo" e i suoi impatti "saranno di lunga durata". Per questo il Fondo chiede di "evitare un prematuro ritiro delle politiche di sostegno all'economia". Secondo l'Fmi, è dunque "essenziale proseguire con gli aiuti alle persone per preservarne la vita oggi e nel più lungo termine". Così come è necessario "aiutare le imprese a superare il momento fin quando il distanziamento sociale non sarà più richiesto".