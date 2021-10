L'Fmi rialza le stime sul Pil. Piazza affari annulla i ribassi

Condividi

Milano

di Fabrizio PattiLe Borse recuperano dopo i ribassi di inizio seduta. Milano è di poco in rialzo (+0,14%): sono quasi invariati gli indici settoriali sulle utilities, ieri in netto calo, energia e banche; meglio il settore industriale, +0,47%. Le altre Borse europee rimangono negative Londra -0,37%, Francoforte -0,33%, Parigi -0,61%.Sui mercati pesano le tensioni inflazionistiche sull'onda del balzo dei prezzi petroliferi e delle preoccupazioni per le crescita, col Brent oggi tornato poco sotto i massimi di ieri, a 83,3 dollari al barile. Nuovamente in calo l'indice Zew sulla fiducia delle imprese in Germania: è risultato pari a 22,3, da 26,5.A migliorare il sentiment, tuttavia, è stata l'apertura di Wall Street: +0,08% per il Dow Jones, +0,16% per il Nasdaq. Negli Stati Uniti si vota alla Camera sulla legge che aumenta temporaneamente il limite di prestito del governo a 28.900 miliardi di dollari, rimandando il rischio di default ai primi di dicembre; le aspettative sono di un voto a favore.Oggi il Fondo Monetario Internazionale ha rivisito al rialzo il Pil dell'Italia: +5,8% nel 2021, con un aggiustamento di 0,9 punti rispetto alla valutazione di luglio e di +1,6 punti su aprile scorso.A Piazza Affari maggiori rialzi per Prysmian e Diasorin, entrambi in salita di oltre il 3 per cento; maggiori ribassi per StMicroelectronics e Moncler, in calo di poco più dell'1 per cento.