Entro il 3 novembre il deposito degli atti ancora mancanti Fondi S.Sede, tribunale: "Processo va avanti". Ma la difesa replica: "Di fatto azzerato" Si dovrà procedere con il deposito degli atti, tra cui le video registrazioni del testimone chiave monsignor Perlasca. Il processo riprenderà il prossimo 17 novembre

Al processo sulla compravendita di un palazzo al centro di Londra con fondi della Segreteria di Stato, il Tribunale vaticano presieduto da Giuseppe Pignatone ha accolto le richieste delle difese - accedere ad atti non ancora messi a disposizione dalla pubblica accusa, ricominciare le indagini su una serie di capi di imputazione - ma respinge la richiesta di annullare il procedimento, aggiornandolo al 17 novembre. Il Tribunale ha ordinato che entro il 3 novembre si proceda al deposito degli atti ancora mancanti, tra cui le video registrazioni del testimone chiave mons. Alberto Perlasca.Il palazzo di Sloane avenue, nell'esclusivo quartiere londinese di Chelsea, fu acquistato all'epoca in cui Sostituto agli affari generali era il cardinale Angelo Becciu, tramite una intricata rete di società e l'intermediazione di broker, finanzieri, dipendenti vaticani. Il danno alle casse vaticane è stimato tra i 77 e i 175 milioni di euro. La corte deve ora stabilire chi ha truffato, chi è stato truffato, chi ha incassato eventuali dividendi.Il cardinale Becciu, sospeso dal papa a settembre scorso, è il più in vista dei dieci imputati. L'ordinanza di citazione a giudizio, pubblicata a inizio luglio, indicava che nei suoi confronti si procede per i reati di peculato ed abuso d'ufficio anche in concorso, nonché di subornazione, ossia aver tentato di influenzare con denaro un testimone.Una sorta di stralcio del processo, dunque, per i capi di imputazione che, per usare le parole degli avvocati della difesa, "non erano maturi per il processo". Il corpo del processo va dunque avanti, e a tal fine Pignatone ha ordinato alla pubblica accusa di depositare gli atti mancanti affinché le difese possano accedervi.Le. "Tutto ciò che abbiamo eccepito è stato accolto", ha commentato l'avvocato di Becciu, Fabio Viglione. "Il promotore aveva già fatto un passo indietro ieri" e il tribunale "oggi non poteva fare di più: queste erano le questioni per ora poste sul tappeto". I capi di imputazione stralciati non sono decaduti, e il il cardinale potrà essere chiamato a rispondere di nuovo dei reati che gli sono contestati, ma "gli interrogatori seguiranno un altro percorso". Anche secondo l'avvocato Giandomenico Caiazza, difensore del finanziere Mincione, quella odierna "è un'ordinanza molto importante che accoglie praticamente tutte le censure che abbiamo sollevato". Per Mincione, in particolare, "non c'erano le condizioni per rinviarci a giudizio. Noi siamo destinatari di un provvedimento di sequestro imponente 48 milioni di euro. Credo che sia l'inizio di una lettura diversa di questa vicenda"."Il Tribunale vaticano ha annullato il rinvio a giudizio del nostro assistito, Fabrizio Tirabassi, dipendente del reparto amministrativo della Segreteria di Stato e di altri importanti e fondamentali protagonisti della vicenda come il card. Angelo Becciu, i finanzieri Raffaele Mincione e Gianluigi Torzi e di mons. Mauro Carlino. Di fatto il clamoroso processo sulla vendita dell'immobile di Sloane Square è di fatto azzerato e limitato ad ipotesi di reato secondarie". Lo affermano gli avvocati Massimo Bassi e Cataldo Intrieri, difensori di Tirabassi."Non solo - proseguono gli avvocati - il Tribunale ha respinto anche la richiesta di mantenere 'riservate' le effettive dichiarazioni del principale teste di accusa mons. Perlasca ai promotori ed ha chiesto notizie agli inquirenti sulla condizione di indagato del prelato in altri processi al fine di valutare se citarlo in aula assistito da un avvocato. Ricordiamo che Perlasca inizialmente indagato e gravemente indiziato per gli stessi reati è stato archiviato senza un formale provvedimento che motivasse tale scelta".I legali spiegano inoltre che "il rinvio al 17 Novembre allo stato non riguarda gli imputati stralciati, di fatto il processo è ad oggi paralizzato nonostante i tentativi del Tribunale di riportare il procedimento entro i i canoni di legittimità e legalità previsti dalle norme internazionali e sino ad oggi gravemente trascurati".